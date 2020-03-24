Общественный транспорт в Ухане готовится к возобновлению работы

Фунционирование городской инфраструктуры и жизнь обычных горожан в Ухане /провинция Хубэй, Центральный Китай/ постепенно возвращается в привычное русло.

Готовится к возобновлению работы и общественный транспорт: в метро и наземном транспорте запущена система дезинфекции и сканирования QR-кодов с данными о состоянии здоровья пассажиров.