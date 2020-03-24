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Складированное питание детских садов в Котайке распределено между пенсионерами области

Складированное питание детских садов в Котайке распределено между пенсионерами области

Сотрудники муниципалитетов продукты питания детсадов общин Котайкской области распределили между пенсионерами, находящимися на учете в уязвимых группах. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице областной администрации Котайка в социальной сети Facebook.

10 одиноким, а также крайне нуждающимся пенсионерам общины Бюрегаван раздали продукты питания, складированные в детском саду общины  “Арев: сыр, овощи, кондитерские изделия, яйца, мясопродукты.

6 одиноким пенсионерам из общины Цахкадзор были переданы продукты питания, хранящееся в ГНКО “Дошкольное учебное заведение Цахкадзора” также: сыр, овощи, яблоко, печенье, яйца, мясопродукты.

7 одиноким пенсионерам общины Егвард - продукты питания Егвардского детском сада № 1.

В населенном пункте Зовуни 7 пенсионеров полу1или продукты “Зораванского детского сада”.

В Абовяне также 10 пенсионерам получили молочные продукты, овощи, фрукты, печенье, яйца, мясопродукты. В общине Акунк продукты были выданы одиноким 5 пенсионерам.

5 семьям, находящимся в уязвимой группе общины Чаренцаван, а также 8 одиноким, бездомным пенсионерам были распределены продукты питания, хранящиеся в детсадах “Зангак”, “Цицернак”, “Сказка”, “Чудо”, “Детский сад Алапарса”, “Д етский сад Арзакана”, “Детский сад села Бжни”.


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