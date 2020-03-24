Внедрим новые механизмы, которые позволят ограничить передвижение граждан: Авинян

24 марта под руководством Тиграна Авиняна состоялось очередное заседание комендантства Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

Тигран Авинян обратился к присутствующим:

"Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Сегодня мы обсудим ограничения некоторых видов экономической деятельности, о которых вчера заявил премьер-министр. Сегодня после этого обсуждения будет опубликован четкий список.

Хочу сообщить, что в течение семи дней должны работать только виды услуг первой необходимости, магазины и аптеки. Хочу также сообщить, что, в целом, применяемые нами меры до этого этапа были эффективными, и целью перехода к более строгому режиму на семь дней будет продолжен контроль и развитие того инструментария, который позволит нам обнаруживать и предотвращать цепочки распространения инфекции.

Следовательно, хочу также сообщить, что ограничения будут распространяться и на передвижение граждан Армении, мы в течение семи дней должны по возможности попытаться сохранить режим самоизоляции. Поэтому после публикации этого списка мы внедрим новые механизмы, которые позволят нам по возможности ограничить передвижение граждан по Армении и призвать наших граждан оставаться в самоизоляции, чтобы у нас было время для модернизации нашего инструментария и продолжения эффективной борьбы с коронавирусом”.

Участники заседания подробно обсудили вопросы, касающиеся ограничений экономической деятельности, последовательных профилактических шагов и предстоящих задач.