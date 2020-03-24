В Эчмиадзине работы по дезинфекции улиц и тротуаров проводятся ежедневно

В рамках комплексных мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 работы по хлорированию улиц и тротуаров города Эчмиадзин носят продолжительный характер и осуществляются ежедневно. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице мэрии Эчмиадзина в социальной сети Facebook.

“С целью снижения вероятности распространения инфекции мы еще раз призываем не посещать многолюдные места, выходить из дома в случае крайней необходимости, не поддаваться панике и следить только за официальной информацией”, - говорится в сообщении мерии.

Правительство Армении с целью пресечения распространения эпидемии короновируса объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. В условиях чрезвычайного положения СМИ имеют определенные ограничения публикаций.

“На всей территории Республики Армения с 18:30 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. объявлено чрезвычайное положение”, - говорится в решении правительства.