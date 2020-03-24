Армянские компании, занимающиеся онлайн торговлей, готовы к увеличению объемов заказов

Министр высокотехнологичной промышленности Республики Армения Акоп Аршакян встретился с представителями компаний, занимающихся онлайн торговлей в Армении, чтобы обсудить динамику роста торговли в условиях чрезвычайного положения, возникшие в результате этого проблемы и возможные решения. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

Во встрече приняли участие руководители около десятка компаний, занимающихся онлайн торговлей. Они, в частности, отметили, что в условиях чрезвычайного положения, объявленного с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19, объемы торговли выросли, в некоторых случаях, до 50%, особенно в случае поставок продовольствия, фруктов и овощей. Представители компаний также заверили, что имеющимися ресурсами они смогут полноценно обслуживать полученные заказы, а в некоторых случаях и в областях.

Представители компаний подняли вопрос о необходимости внедрения современных электронных систем налогообложения и реформирования сайтов, представили предложения по этим направлениям.

Были обсуждены возможные грани сотрудничества с ЗАО “Айпост” : перспективы осуществления поставок посредством использования региональной сети компании в указанных процессах. Также были затронуты проблемы и препятствия, возникающие в связи с ростом торговли, возможности расширения в регионы: техническое обслуживание онлайн-платформ, логистика, расширение доставки и ряд других вопросов.

Участники встречи выразили готовность в сложившейся в стране ситуации объединить силы для предоставления максимально комфортных услуг посредством онлайн торговли.