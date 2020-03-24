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Армения поддерживает призыв к глобальному прекращению огня: глава МИД ответил на обращение Гутерреша

Армения поддерживает призыв к глобальному прекращению огня: глава МИД ответил на обращение Гутерреша

Армения выражает полную поддержку призыву генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша к глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Как передает «Арменпресс», об этом в Twitter написал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

“Армения выражает полную поддержку призыву Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, в то время как все человечество борется против общего врага - COVID-19, установить глобальное перемирие во всех уголках мира”, - написал Мнацаканян.

Гутерреш в своем видеообращении, в частности, сказал, что настало время отложить в сторону все вооруженные столкновения и вместе сконцентрироваться на реальной борьбе за жизнь против эпидемии Covid-19. Он заметил, что вирус не учитывает этническую, национальную или иную принадлежность. Он безжалостно нападает на всех. “В то время как в мире царят вооруженные конфликты, наиболее уязвимые - женщины, дети, люди с ограниченными возможностями платят самую высокую цену. Не будем забывать, что в странах, пострадавших от войны, системы здравоохранения рухнули. Беженцы, перемещенные лица вдвойне уязвимы. Прекращайте войны и давайте бороться с той болезнью, которая портит наш мир. Именно поэтому сегодня я призываю во всех уголках мира немедленно установить глобальное перемирие”, - сказал Антонио Гутерреш.


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