Адвокат представил ходатайство об отсрочке судебного заседания по делу Сержа Саркисяна

Адвокат третьего президента Армении Сержа Саркисяна Амрам Макинян в связи с возникшей в Армении эпидемиологической ситуацией представил ходатайство в суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана с просьбой отложить судебное заседание, которое должно состояться 26 марта в 15:30 с участием третьего президента Армении Сержа Азатовича Саркисяна. Об этом «Арменпресс» стало известно из записи на странице в Facebook защитника Амрама Макиняна.

На основе совокупности достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в Специальной следственной службе Армении, выяснилось, что посредством организации и при содействии третьего президента Армении Сержа Саркисяна, владельца ООО “Флеш” Барсега Бегларяна, бывшего заместителя министра сельского хозяйства Армении Самвела Галстяна и начальника управления растениеводства того же министерства Геворга Арутюняна, бывшим министром сельского хозяйства Армении Серго Карапетяном в период с 25 января по 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства Армении были растрачены средства субсидий для 15,391,765 литров дизтоплива, реализованных в ходе реализации программы государственного содействия на сумму 489,160,310 драмов.

Сержу Саркисяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения, Серго Карапетяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК Республики Армения, Барсегу Бегларяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения, Самвелу Галстяну и Геворгу Арутюнян - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения.