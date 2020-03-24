Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

Адвокат представил ходатайство об отсрочке судебного заседания по делу Сержа Саркисяна

Адвокат представил ходатайство об отсрочке судебного заседания по делу Сержа Саркисяна

Адвокат третьего президента Армении Сержа Саркисяна Амрам Макинян в связи с возникшей в Армении эпидемиологической ситуацией представил ходатайство в суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана с просьбой отложить судебное заседание, которое должно состояться 26 марта в 15:30 с участием третьего президента Армении Сержа Азатовича Саркисяна. Об этом «Арменпресс» стало известно из записи на странице в Facebook защитника Амрама Макиняна.

На основе совокупности достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому в Специальной следственной службе Армении, выяснилось, что посредством организации и при содействии третьего президента Армении Сержа Саркисяна, владельца ООО “Флеш” Барсега Бегларяна, бывшего заместителя министра сельского хозяйства Армении Самвела Галстяна и начальника управления растениеводства того же министерства Геворга Арутюняна, бывшим министром сельского хозяйства Армении Серго Карапетяном в период с 25 января по 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства Армении были растрачены средства субсидий для 15,391,765 литров дизтоплива, реализованных в ходе реализации программы государственного содействия  на сумму 489,160,310 драмов.

Сержу Саркисяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения, Серго Карапетяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК Республики Армения, Барсегу Бегларяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения, Самвелу Галстяну и Геворгу Арутюнян - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации