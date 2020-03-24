27 млн драмов на борьбу с коронавирусом: АКБА-Кредит Агриколь Банк

АКБА-Кредит Агриколь Банк выделил 25 млн драмов на мероприятия по предотвращению и преодолению коронавируса нового типа в Армении. И 2 млн драмов были предоставлены сотрудниками банка. В сложившейся ситуации высокий уровень социальной ответственности путем консолидации и взаимопомощи поможет преодолеть этот вызов.

“Наша Армения стоит перед новым испытанием. В эти дни каждый из нас должен попытаться сделать наше дело, нашу ответственность и дисциплину лучше и совершеннее, чтобы как можно скорее помочь нашей Армении вернуться в нормальное русло жизни. АКБА-Кредит Агриколь Банк продолжает и будет продолжать работать во имя развития и благополучного будущего Армении. Как прежде, так и сейчас, банк вносит свой вклад в дело стабильности финансовой системы Армении и развития нашего государства. Путе выхода из этой сложной ситуации мы считаем консолидацию, высокое социальное сознание и ответственность за каждого человека. АКБА-Кредит Агриколь Банк всегда рядом с экономикой страны, мы и сейчас готовы содействовать реализации лучших инициатив и идей. Здоровья, силы и терпения в этой преодолимой ситуации”, - отметил генеральный исполнительный директор АКБА-Кредит Агриколь Банка Акоп Андреасян.