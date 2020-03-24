Виды экономической деятельности, которые временно в Армении запрещены

На сайте правительства Республики Армения опубликовано решение коменданта чрезвычайного положения, вице-премьера Тиграна Авиняна о запрете на некоторые виды экономической деятельности. «Арменпресс» представляет решение коменданта․

“Руководствуясь пунктами 2, 6 и 7 решения правительства Республики Армения от 16 марта 2020 года “Об объявлении чрезвычайного положения в Республике Армения” и пунктом 20 приложения к решению, согласно приложению 1. на всей территории Республики Армения временно запретить некоторые виды экономической деятельности.

Председателю Комитета государственных доходов Республики Армения Давиду Ананяну: 1) до вступления настоящего решения в силу на официальном сайте Комитета опубликовать список тех хозяйствующих субъектов, которые вне зависимости от вида деятельности по состоянию на 23 марта 2020 года представили в КГД Республики Армения сведения об осуществлении временно запрещенных видов экономической деятельности, включенных в пункты 1 и 2 Приложения к настоящему решению.

2) Представить коменданту краткую информацию о деятельности хозяйствующих субъектов, занимающихся запрещенными в приложении видами деятельности, с 1 марта по 23 марта 2020 года, а также до завершения действия данного решения обновлять эту информацию

3) Начальнику полиции Республики Армения Арману Саркисяну

1) Обеспечивать полный контроль за выполнением хозяйствующими субъектами требований настоящего решения

2) С ежедневной периодичностью согласно соответствующем пункту решения от 18 марта 2020 года представлять коменданту сводную информацию о текущей ситуации

4) Министру экономики Республики Армения Тиграну Хачатряну

1) Обеспечивать процесс дачи разъяснений хозяйствующим субъектам в связи с требованиями настоящего решения

2) Обеспечить в 1-дневный срок надлежащее информирование общественности о требованиях настоящего решения, в том числе призвать к соблюдению правил минимального социального расстояния в разрешенных местах в расчете пребывания 1-го лица на 10 квадратных метрах.

5) Признать утратившим силу решение пункта № 9 от 21 марта 2020 года.

6) Решение вступает в силу с 18:00 23 марта 2020 года”, - говорится в решении коменданта.

На всей территории Республики Армения временно запрещены следующие виды экономической деятельности:

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Республики Армения “О торговле и услугах” от 24 ноября 2004 года, ЗР134-Н места осуществления торговли, за исключением действующих в них

1) объектов торговли продовольственными товарами

2) аптек

3) рынков сельскохозяйственной продукции

Согласно приложению к приказу министра экономики от 19 сентября 2013 года “Об утверждении классификатора видов экономической деятельности” N 874-Н, временно запрещается “деятельность баров и аналогичных пунктов по предоставлению напитков” (код: 56.3), “ Показ кино - и видеофильмов в кинотеатрах, на открытом воздухе или в других структурах, деятельность киноклубов” (код: 59.14.0), “Деятельность, связанная с организацией игр с выигрышем” (код: 92), “Деятельность в области спорта, развлечений и организации отдыха” (код: 93), “Предоставление других индивидуальных услуг” (код: 96),

за исключением:

1) деятельности по организации азартным игр и лотерей, осуществляемая через интернет

2) деятельности баров, кафе (код: 56.30.1) только по части кафе

3) продажа напитков, напитков из мобильных точек (код: 56.30.4)

4) услуги по предоставлению напитков из других пунктов (код: 56.30.9)

5) услуги, связанные с организацией похорон (код: 96.03).