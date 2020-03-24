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АО опровергает информацию азербайджанских СМИ о провокации армянской стороны

АО опровергает информацию азербайджанских СМИ о провокации армянской стороны

Распространенная азербайджанскими электронными СМИ информация о том, что передовые подразделения Армии обороны Арцаха “прибегли к провокации в направлении Геранбой и оставили на нейтральной территории одного военнослужащего”, является очередной дезинформацией. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Министерства обороны Республики Арцах․

“Передовые подразделения Армии обороны соблюдают режим прекращения огня. Более того, на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана продолжает оставаться относительно стабильная ситуация. Поэтому призываем азербайджанскую сторону воздерживаться от бесперспективной тактики искусственного обострения ситуации и не идти на дальнейшее напряжение”, - говорится в заявлении.
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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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