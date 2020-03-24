АО опровергает информацию азербайджанских СМИ о провокации армянской стороны

Распространенная азербайджанскими электронными СМИ информация о том, что передовые подразделения Армии обороны Арцаха “прибегли к провокации в направлении Геранбой и оставили на нейтральной территории одного военнослужащего”, является очередной дезинформацией. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Министерства обороны Республики Арцах․

“Передовые подразделения Армии обороны соблюдают режим прекращения огня. Более того, на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана продолжает оставаться относительно стабильная ситуация. Поэтому призываем азербайджанскую сторону воздерживаться от бесперспективной тактики искусственного обострения ситуации и не идти на дальнейшее напряжение”, - говорится в заявлении.