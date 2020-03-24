Прокуратура временно прекращает прием письменных заявлений, запросов и жалоб

Учитывая опасность распространения в Республике Армения нового коронавируса COVID-19 и исходя из необходимости ограничения контактов, в рамках мероприятий по предотвращению распространения инфекции прокуратура Республики Армения временно приостанавливает процесс приема заявлений, запросов, жалоб, сообщений в бумажном варианте и (или) других писем от граждан, общественных или иных организаций. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

“В то же время сообщаем, что вышеуказанные документы, адресованные всем подразделениям прокуратуры Республики Армения, необходимо представить в режиме онлайн, на единой платформе электронных опросов: e-request.am или посредством электронной почты на адрес [email protected]. В случае необходимости получения разъяснений по поводу вышесказанного, Вы можете позвонить по номеру (+34710) 511-527”, - говорится в заявлении Генпрокуратуры.