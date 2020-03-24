Кандидат в президенты Арцаха Араик Арутюнян преждевременно прекращает предвыборные встречи

Кандидат в президенты Республики Арцах Араик Арутюнян заявил, что в связи с угрозой проникновения и распространения нового коронавируса, он преждевременно прекращает предвыборные встречи. Как передает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Несмотря на различные методы борьбы с коронавирусом, вызывает беспокойство, что число заразившихся коронавирусом нового типа продолжает расти. Как вам известно, несколько дней назад наша политическая команда отказалась от проведения интенсивных встреч на закрытых территориях, однако, учитывая опасность проникновения и распространения инфекции, мы приняли решение 25 марта завершить наши встречи также и на открытых территориях.

Мы просим прощения у всех наших соотечественников, с которыми не успели встретиться. В связи с ситуацией я на один день откладываю также и запланированную на 25 марта онлайн пресс-конференцию. Сегодня я буду в городе Мартуни, где в 18:00 на стадионе “Авакян-Арена” я встречусь с населением райцентра. Согласно предвыборной сформировавшейся традиции, я сделаю несколько примечательных заявлений. За встречей можно следить на моей странице в Facebook, посредством прямой видеосвязи.

Здоровья и мира всем нам”, - написал Арутюнян.