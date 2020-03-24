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В Турции ввели ограничения в магазинах и транспорте из-за коронавируса

В Турции ввели ограничения в магазинах и транспорте из-за коронавируса

Число покупателей, одновременно находящихся в продуктовых магазинах, и пассажиров в автобусах в Турции ограничивается со вторника в связи с пандемией коронавируса, говорится в распоряжении МВД страны.

Согласно распоряжению МВД, покупатели в магазины будет допускаться из расчёта не более одного клиента на каждые 10 квадратных метров торговой площади, при этом работа продуктовых магазинов и супермаркетов будет ограничена 12 часами в сутки (с 9.00 до 21.00).

Магазины также будут обязаны разместить предупреждения для клиентов, ожидающих входа внутрь, о необходимости находиться на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Число пассажиров муниципальных и междугородних автобусов не должно быть более 50% от вместимости транспортного средства, при этом они не должны располагаться на соседних сидениях.

Ранее в Турции были закрыты кафе, бары, спортзалы, бассейны и другие общественные места, запрещены спортивные соревнования и массовые молитвы в мечетях.


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БелТА


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