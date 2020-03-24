В Арцахе 440 одиноких пенсионеров будут обеспечены продовольствием и гигиеническими принадлежностями

С целью предотвращения распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 и обеспечения безопасных и безвредных условий для здоровья служащих на местах их работы Министерство труда и социальных вопросов Республики Арцах осуществляет ряд мероприятий.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, в министерстве обеспечены все условия, направленные на сокращение числа находящихся на рабочем месте людей: беременных женщин, женщин, имеющих детей дошкольного, школьного возраста и работников за 60 и более лет, а также 35 сотрудников, имеющих проблемы со здоровьем.

“Помещения зданий Министерства, дверные ручки 2 раза в день, в 13:00 и в 18:00, дезинфицируются средствами на основе хлора. В связи с особенностями работы сотрудники, часто общающиеся с гражданами, обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами на основе спирта.

В интернатах № 1 и № 2 по уходу и защите детей созданы соответствующие условия для регулярной дезинфекции рук. Учреждение обеспечено дезинфицирующими средствами для рук (алкогелем), медицинскими масками и перчатками.

Здания ГНКО раз в день дезинфицируются веществами на основе хлора, двери и их ручки - два раза в день. В целях изоляции временно прекращены свидания с детьми, выходы детей ограничены.

В ГНКО “Степанакертский протезно-ортопедический центр” для сотрудников и посетителей дезинфекционные средства на алкогольной основе установлены в разных местах. Масками обеспечены все работники, общение с посетителями происходит на достаточном расстоянии, здание дезинфицируется один раз в день, а двери и их ручки - два раза в день.

У входа в здание ГНКО “Степанакертский дом-интернат” для персонала установлены дезинфицирующие средства для рук, свидания посетителей временно приостановлены. Сотрудники обеспечены медицинскими масками, они ежедневно измеряют температуру. Все комнаты в ежедневном режиме проветриваются, очищаются жавелевым раствором и хлористой водой.

Центр социального обслуживания одиноких престарелых и инвалидов на дому обслуживает 162 одиноких престарелых людей и инвалидов, 112 из которых - в городе Степанакерте. Сотрудники центра обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами для рук.

Министерство обеспечит продовольствием и гигиеническими принадлежностями в расчете на один месяц 440 одиноких пенсионеров”, - говорится в сообщении.