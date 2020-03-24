Предъявлено обвинение за неуплату налогов в особо крупных размерах

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в Специальной следственной службе Республики Армения по фактам злоупотребления должностными полномочиями служащими полиции и незаконного участия в предпринимательской деятельности, раскрыт случай неуплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом «Арменпресс» сообщили в Специальной следственной службе Армении.

В частности, гражданин А. В. на имя двух руководимых им компаний из иностранной компании, являющейся одним из акционеров компании, поставлявшей полиции государственные номерные знаки в период с 2011 года по апрель 2019 года периодически получал около 3,3 млн долларов США, что не отражалось в установленных законом отчетах, расчетах, декларациях и в других обязательных документах, являющихся основанием для налогообложения. Таким образом компания А. В. за указанный период не уплатила налоги / штраф в особо крупных размерах, подлежащих уплате в государственный бюджет Республики Армения по линии налога на прибыль и подоходного налога - в размере 731 241 054 и в размере - 1 528 073 858 драмов.

За совершение вышеуказанного преступного деяния А. В. обвинен по статье 205 2 2 Уголовного кодекса Республики Армения. В качестве меры пресечения избран арест.

Как уже сообщалось, по данному уголовному делу обвинение предъявлено также и двум другим высокопоставленным должностным лицам Полиции Республики Армения - за ограничение конкуренции между двумя частными компаниями, имеющими возможность поставки регистрационных номерных знаков транспортных средств Полиции Республики Армения, осуществление антиконкурентной деятельности путем принятия мер по воспрепятствованию входу одной из компаний на рынок Республики Армения и злоупотребление должностными полномочиями, причинение государству ущерба в особо крупных размерах.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.