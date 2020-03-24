В Гегаркуникской области нет случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 24 марта в Гегаркуникской области не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, нет и изолированных. Как сообщила «Арменпресс» руководитель медперсонала администрации Гегаркуника, начальник управления здравоохранения и социального обеспечения администрации Гегаркуникской области Лусине Варданян, медучреждения области осуществляют ежедневный медицинский контроль за прибывшими из-за рубежа гражданами, они находятся в условиях самоизоляции.

“Медучреждения обеспечены соответствующей одеждой и другими предметами. В области контролируемая и спокойная ситуация. Медучреждения действуют круглосуточно и они перегружены”, - отметила Лусине Варданян

Хосров Хлгатян