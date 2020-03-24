Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

Армен Саркисян провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани

Армен Саркисян провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани

Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении и эмир Катара обменялись информацией о состоянии распространения в своих странах нового коронавируса на данный момент, шагах, предпринимаемых в направлении предотвращения и преодоления инфекции. С точки зрения повышения эффективности борьбы с эпидемией они сочли важным совмещение усилий и сотрудничество с международными партнерами. Обсуждалась также и возможность взаимного практического содействия в этом направлении.

Выразив благодарность за дружественное отношение и готовность содействовать Армении, президент Саркисян выразил уверенность, что совместными усилиями возможно будет развернуть более эффективную борьбу с коронавирусом.

Президент Саркисян и эмир Катара обменялись мнениями также и об армяно-катарских двусторонних отношениях, перспективах их развития и укрепления.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации