Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении и эмир Катара обменялись информацией о состоянии распространения в своих странах нового коронавируса на данный момент, шагах, предпринимаемых в направлении предотвращения и преодоления инфекции. С точки зрения повышения эффективности борьбы с эпидемией они сочли важным совмещение усилий и сотрудничество с международными партнерами. Обсуждалась также и возможность взаимного практического содействия в этом направлении.

Выразив благодарность за дружественное отношение и готовность содействовать Армении, президент Саркисян выразил уверенность, что совместными усилиями возможно будет развернуть более эффективную борьбу с коронавирусом.

Президент Саркисян и эмир Катара обменялись мнениями также и об армяно-катарских двусторонних отношениях, перспективах их развития и укрепления.