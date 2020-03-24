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При возникновении проблем с государственными органами предприниматели могут обращаться к омбудсмену

При возникновении проблем с государственными органами предприниматели могут обращаться к омбудсмену

Чрезвычайное положение, объявленное на основании чрезвычайной ситуации в Республике Армения, естественно, сопровождается определенными ограничениями общественной и экономической жизни, обусловленными необходимостью борьбы с инфекцией нового коронавируса COVID-19 и защиты общественного здоровья. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

 “Эти ограничения привели к проблемам и в бизнесе. Они могут возникнуть и в чрезвычайном режиме организации работы государственных органов в эти дни.

Защита интересов предпринимателей как в обычных условиях, так и в условиях чрезвычайного положения является важным направлением деятельности Защитника прав человека и вопросы, касающиеся полномочий защитника, находятся в центре нашего ежедневного внимания.

Поэтому сообщаем предпринимателям, что в случае возникновения проблем с государственными органами они могут обращаться за содействием к омбудсмену.

В аппарате омбудсмена действует отдел защиты прав в сфере бизнеса, и в случае вопросов предприниматели могут звонить по номерам 116 или 096 116 100 (в нерабочие дни и часы).

Напомним, что ранее омбудсмен уже отреагировал на опасения работников в условиях чрезвычайного положения, однако следует иметь в виду, что защита прав требует комплексного подхода с учетом гарантирования прав всех сторон.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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