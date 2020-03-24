В администрации Гегаркуника сформированы семь профессиональных команд борьбы с коронавирусом

С 12 марта 2020 года по решению губернатора Гегаркуника Гнела Саносяна действует в Гегаркунике рабочая группа, которая осуществляет различные мероприятия по предупреждению проникновения коронавируса в область.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, учитывая большую нагрузку, по решению губернатора Гегаркуникской области 23 марта в администрации области сформированы семь профессиональных команд, поддерживающих областную рабочую команду. По вопросу формирования и деятельности команд губернатор Гегаркуника на очередном заседании, созванном вечером 23 марта, провел обсуждение. Руководители сформированных команд по образовательным, здравоохранительным вопросаам, по вопросам пассажирских перевозок, приобретению сельскохозяйственных, продовольственных и непродовольственных товаров, мониторингу рыночных цен, приему и распределению гуманитарной помощи доложили губернатору о мониторинге цен на рынке, приобретении продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, защите сельскохозяйственных культур и животных, профилактике инфекции в транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки.

В ходе совещания были обсуждены также и другие темы, направленные на организацию текущих работ.

Губернатор Гнел Саносян руководителям профессиональных команд дал ряд поручений. В составе команд сотрудники государственного управления, органов местного самоуправления, образовательных и медицинских учреждений.

Хосров Хлгатян