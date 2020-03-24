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На Бали около 2000 иностранцев обратились к властям за продлением виз

На Бали около 2000 иностранцев обратились к властям за продлением виз

За последние недели офисы миграционной службы на Бали заполнены сотнями иностранцев. Около двух тысяч граждан Китая, США и Европы обратились к властям страны с просьбой продлить визу. Эта просьба обусловлена невозможностью возвращения в свои страны из-за закрытых границ. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на Министерство юстиции и прав человека Индонезии, с февраля за разрешением на проживание в связи чрезвычайной ситуацией обратились  1 830 человек.

 Восемьдесят процентов заявителей являются гражданами Китая, за ними следуют граждане Великобритании, Италии, США, Германии и другие.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии - 579, зарегистрировано 49 смертей.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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