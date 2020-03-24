В МЧС за неделю поступило 233 звонка относительно коронавируса

Оперативная группа, созданная по приказу министра по ЧС в рамках борьбы с коронавирусом, во главе с заместителем министра Арменом Арутюняном, провела очередное заседание, в ходе которого был обсужден ряд вопросов, касающихся работы всех подразделений министерства в условиях чрезвычайного положения, начиная с применения необходимых защитных средств до организации дезинфекции. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

Подразделения спасательной службы обеспечены масками и перчатками. Периодически дезинфицируются территории и техника пожарно-спасательных отрядов. Согласно докладу заместителя руководителя оперативной группы, директора СС генерал-майора Врежа Габриеляна, все подразделения службы готовы выполнить поставленные перед ними задачи, в случае необходимости они будут оказывать содействие и общественности и государственным органам.

С 16 по 22 марта Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении получил 233 звонка относительно коронавируса. Специалисты проявляют индивидуальный подход к каждому звонку и предоставляют соответствующую консультацию. Отдел психологического содействия работает все двадцать четыре часа.

Замминистра по чрезвычайным ситуациям Армен Арутюнян дал участникам заседания поручения, призвав не жалеть усилий для надлежащей организации и осуществления указанных действий для предотвращения распространения эпидемии в республике. МЧС тесно сотрудничает со всеми ведомствами.