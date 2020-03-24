В течение одного дня в Армении раскрыто 60 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 23 и 24 марта сотрудниками различных подразделений полиции раскрыто 60 случаев преступлений, из которых 3 - ранее совершенные.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Республики Армения, раскрыто, в частности, по 9 случаев причинения телесных повреждений и мошенничества, 8 случаев кражи личного имущества, 6 случаев злоупотреблений должностными полномочиями, по 3 случая служебного подлога или халатности и семейного насилия, по 3 случая присвоения или растраты, умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов, выявления наркотического средства и контрабанды наркотиков, по 2 случая квартирных краж, вымогательства, незаконной вырубки, по 1 случаю злостного уклонения родителя от содержания ребенка, полового контакта с лицом, не достигшим 16 лет, реализации наркотиков и обнаружения холодного оружия.

Обнаружены 2 пропавших без вести, 4 разыскиваемых, 1 явился добровольно.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП, вследствие которых 10 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.