Правительство Армении предложило продлить срок государственной пошлины за импорт цемента

Национальное собрание Армении обсуждает проект закона о продлении до 31 декабря срока государственной пошлины на импорт цемента.

Как передает «Арменпресс», авторство пакета законопроектов О внесении изменения в Закон “О государственной пошлине” и О внесении дополнения в Закон “об уведомлении об осуществлении деятельности” принадлежит правительству. На заседании парламента 24 марта его представил заместитель министра экономики Аваг Аванесян.

“Правительство предлагает продлить государственную пошлину на импорт цемента еще на три месяца - до 31 декабря текущего года. Принятие инициативы обусловлено необходимостью стимулирования внутреннего производства стратегически важного для республики товара и обеспечения непрерывности равного конкурентного поля для импортируемого и производимого на месте цемента”, - представил Аванесян.

Проект закона на заседании постоянной комиссии по экономическим вопросам получил положительное заключение.