Национальный олимпийский комитет США призвал отложить Олимпийские игры
10:27, 24 Март, 2020
Национальный олимпийский комитет США также призвал отложить XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Как передает «Арменпресс», в сообщении НОК США, в частности, говорится, что отсрочка игр будет наиболее правильным решением, так как в этом случае игры будут проведены после равного подготовительного этапа всех спортсменов.
Ранее Канада и Австралия уже заявили, что не отправят своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио.
XXXII летние Олимпийские игры должны состояться в Токио. Они начнутся 24 июля и завершатся 9 августа. Около 11 тысяч спортсменов из 206 стран поборются в 33 видах спорта. Токио примет Олимпийские игры уже во второй раз после 1964 года.
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