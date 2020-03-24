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Национальный олимпийский комитет США призвал отложить Олимпийские игры

Национальный олимпийский комитет США призвал отложить Олимпийские игры

Национальный олимпийский комитет США также призвал отложить XXXII летние Олимпийские игры в Токио.

Как передает «Арменпресс», в сообщении НОК США, в частности, говорится, что отсрочка игр будет наиболее правильным решением, так как в этом случае игры будут проведены после равного подготовительного этапа всех спортсменов.

Ранее Канада и Австралия уже заявили, что не отправят своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио.

XXXII летние Олимпийские игры должны состояться в Токио. Они начнутся 24 июля и завершатся 9 августа. Около 11 тысяч спортсменов из 206 стран поборются в 33 видах спорта. Токио примет Олимпийские игры уже во второй раз после 1964 года.


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БелТА

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