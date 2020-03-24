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В Армии обороны Арцаха продолжаются противоэпидемические мероприятия

В Армии обороны Арцаха продолжаются противоэпидемические мероприятия

В Армии обороны Республики Арцах продолжаются противоэпидемические мероприятия по предотвращению проникновения и распространения коронавируса нового типа. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

В рамках этих мероприятий в ежедневном режиме производятся дезинфекционные работы на социально-бытовых объектах, на военной и автомобильной технике.


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БелТА


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