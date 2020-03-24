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В целях финансового содействия мероприятиям по предотвращению коронавируса в Арцахе открыты счета

В целях финансового содействия мероприятиям по предотвращению коронавируса в Арцахе открыты счета

В целях финансового содействия мероприятиям по предотвращению проникновения коронавируса правительство Арцаха открыло счета. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

“Лица, желающие оказать финансовое содействие работам, организуемым правительством Республики Арцах в целях предотвращения проникновения нового коронавируса COVID-2019 и сохранения стабильного эпидемиологического положения в республике, могут сделать пожертвования на следующие внебюджетные счета гуманитарной помощи правительства Республики Арцах: 22300612211100 (AMD), 22300110153200 (USD), 22300200153300 (EUR) 22300400153100 (RUB)”, - говорится в сообщении штаба.


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