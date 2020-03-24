COVID-19: в США за сутки зафиксировано более 2 тысяч новых случаев заражения: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 381 000. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 16 000. Число выздоровевших составляет 102 430 человек.

По количеству инфицированных вирусом на первом месте продолжает оставаться Китай, откуда и началась вспышка. Число заразившихся в Китае - 81 171. На втором месте по количеству инфицированных - Италия, там заразились коронавирусом 63 927 человек. Самый высокий показатель смертности от коронавируса в Италии - 6 077.

Число инфицированных быстро растет в США. В общей сложности число подтвержденных случаев коронавируса составляет 46 145. США по этому показателю оказались на третьем месте, опередив Испанию. Здесь также наблюдаются тенденции роста заболеваемости. В частности, число подтвержденных случаев составляет 35 136.

За Испанией следует Германия, где число инфицированных составляет 29 056, затем Иран - 23 049 подтвержденных случаев. Число инфицированных во Франции достигло 16 856, в Южной Корее - 9 037, в Швейцарии – 8 795, в Великобритании – 6 650.

В Грузии зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом, в России - 438, в Турции - 1 529.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, в которых зафиксирована инфекция, превышает 195.

В Армении зафиксирован 41 новый случай заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев - 235, 2 из которых выздоровели. У 26 больных есть пневмония, но их состояние контролируемо. У большинства инфицированных нет температуры.