Япония готова отложить Олимпийские игры на год

Япония XXXII летние Олимпийские игры в Токио может отложить на год.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание Sankei. По данным издания, организаторы могут отложить игры лишь на год, так как в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине. В ближайшие дни премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом, и многое зависит именно от этой беседы.

XXXII летние Олимпийские игры должны состояться в Токио. Они начнутся 24 июля и завершатся 9 августа. Около 11 тысяч спортсменов из 206 стран поборются в 33 видах спорта. Токио примет Олимпийские игры уже во второй раз после 1964 года.