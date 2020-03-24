Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

Япония готова отложить Олимпийские игры на год

Япония готова отложить Олимпийские игры на год

Япония XXXII летние Олимпийские игры в Токио может отложить на год.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание Sankei. По данным издания, организаторы могут отложить игры лишь на год, так как в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине. В ближайшие дни премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом, и многое зависит именно от этой беседы.

XXXII летние Олимпийские игры должны состояться в Токио. Они начнутся 24 июля и завершатся 9 августа. Около 11 тысяч спортсменов из 206 стран поборются в 33 видах спорта. Токио примет Олимпийские игры уже во второй раз после 1964 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА

Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации