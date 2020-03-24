В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», на очередном заседании 24 марта депутаты проголосуют за законы в первом и втором чтении и обсудят проекты ряда законов.

В проект повестки дня очередных четырехдневных заседаний, созванных 24 марта, включены 25 вопросов.

Депутаты во втором чтении обсудят О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения, О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения “Об образовании”, О внесении изменения в Закон Республики Армения “О лицензировании”, О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О рекламе”, О внесении дополнения и изменения в Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения, О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О местном самоуправлении”, законопроекты О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения “О местном самоуправлении”, О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О местном самоуправлении”, О внесении дополнений и изменений в ряд других законов и пакеты законодательных инициатив.

В первом чтении депутатам будут представлены законопроекты О внесении дополнения в Закон Республики Армения об иностранцах”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О примирителе финансовой системы”, О внесении изменений в Судебный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Водный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О торговле и услугах”, законопроекты О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения, О внесении дополнений и изменений в ряд других законов и пакеты законодательных инициатив.

Национальное собрание также обсудит вопросы ратификации Соглашения “О судоходстве” и четвертого протокола “О внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года”.