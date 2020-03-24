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Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок

Сроки финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы вновь перенесены.

Как передает «Арменпресс», официальный сайт УЕФА сообщает, что отложены финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и женской Лиги чемпионов, однако точные сроки пока не известны.

Ранее международные СМИ писали, что два крупнейших континентальных клубных турнира состоятся в июне. Финал Лиги чемпионов должен был состояться в Стамбуле 27 июня, а финал Лиги Европы - 24 июня в Польше в Гданьске.


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