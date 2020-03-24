Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

Президент Армении подписал ряд законов

Президент Армении подписал ряд законов

Президент Армении Армен Саркисян 23 марта подписал ряд законов, принятых Национальным собранием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении подписал закон О внесении дополнений в Закон “О государственных пособиях”, закон О внесении дополнений в Налоговый кодекс Армении, закон О внесении изменения в Закон “О налоге на Землю”, закон О внесении изменений и дополнений в Закон “О налоге на имущество” и в Гражданский кодекс Армении, пакет законов О внесении изменений и дополнений в Закон “О регистрации обеспеченных прав на движимое имущество”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации