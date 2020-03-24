Президент Армении подписал ряд законов

Президент Армении Армен Саркисян 23 марта подписал ряд законов, принятых Национальным собранием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении подписал закон О внесении дополнений в Закон “О государственных пособиях”, закон О внесении дополнений в Налоговый кодекс Армении, закон О внесении изменения в Закон “О налоге на Землю”, закон О внесении изменений и дополнений в Закон “О налоге на имущество” и в Гражданский кодекс Армении, пакет законов О внесении изменений и дополнений в Закон “О регистрации обеспеченных прав на движимое имущество”.