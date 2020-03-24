Цены на цветные металлы - 23-03-20

ЛОНДОН, 24 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1605.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 4868.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1687.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 11450.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 14525.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 1891.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.14% и составила 19180.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.