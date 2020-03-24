Армения приобрела все лекарства, применяемые при лечении коронавируса

Армения приобрела лекарства, применяемые в мире, пока на экспериментальном уровне, при лечении коронавируса, которые показали какие-либо положительные результаты. Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“У нас уже есть все препараты, которые, по крайней мере, на экспериментальном уровне, сейчас применяются для лечения этого заболевания. Доказательная база еще не столь велика, чтобы на 100% быть уверенными, какое именно лекарство вылечит это заболевание, однако все лекарства, которые показали какие-либо результаты в разных странах мира, уже есть и в нашем арсенале, и они применяются”, - сказал Торосян.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 235. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он выздоровел и выписан из больницы. 21 марта был зафиксирован второй случай выздоровления. Один из первичных случаев заболевания был зафиксирован в Эчмиадзине, другой - на предприятии в Шенгавите. В обоих случаях носители инфекции приехали из Италии.