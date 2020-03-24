Срок изоляции более 70 граждан Армении истек, они пройдут новое тестирование

Срок изоляции более 70 граждан Армении истек, и они пройдут новое тестирование. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«Мы также ждем хороших новостей завтра. С момента изоляции более 70 наших граждан прошло 14 дней. Мы должны протестировать их снова, и есть предпосылки думать, что результаты тестов большинства из них будет отрицательным, и они вернутся к своей повседневной жизни», - сказал Пашинян.

Более 600 граждан были изолированы по подозрению на коронавирус в Армении.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 235, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.