В Армения приостановлена деятельность кафе и ресторанов: Пашинян представил новые ограничения

В связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса в Армении кафе, рестораны, некоторые строительные работы и ряд предприятий с 24 марта приостановят деятельность на неделю. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«Нам необходимо ввести более строгие ограничения и более строго подходить к ним. С завтрашнего дня будет запрещена деятельность всех ресторанов и кафе, кроме служб доставки. Некоторые строительные работы будут остановлены. Будет приостановлена деятельность текстильной промышленности и ряда отраслей легкой промышленности», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что производство продуктов питания будет продолжаться, продуктовые магазины будут работать на регулярной основе, а комендатура опубликует список разрешенных видов деятельности.

Никол Пашинян призвал граждан максимально ограничить свое передвижение и выходить из дома только в случае крайней необходимости.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 235, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.