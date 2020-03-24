В Армении 235 случаев заражения коронавирусом

В Армении зарегистрирован 41 новый случай коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сегодня у нас подтвержден 41 новый случай, масштабы и география этих случаев вызывают определенные опасения. Случай коронавирусной инфекции был обнаружен на производственном объекте в Котайкской области, а также в одном из заводов Эребуни. Из 235 пациентов с коронавирусом у 26 есть пневмония, но их состояние контролируемо. У большинства инфицированных нет температуры», - сказал Пашинян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 235, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.