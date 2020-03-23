Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит с заявлением об ужесточении мер по предотвращению распространения коронавируса. Как сообщает Арменпресс, Пашинян заявил об этом на своей официальной странице в Facebook.

«Уважаемые соотечественники, в течение часа я сделаю заявление о ужесточении мер по предотвращению распространения коронавируса», - написал Пашинян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 194, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.