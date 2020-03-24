Газета “Айастани Анрапетутюн”: Главная цель - предотвратить проникновение эпидемии в Арцах

“По словам председателя ведомственной комиссии, государственного министра Григория Мартиросяна, несмотря на то, что в стране не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом, однако он считает, что при более эффективном использовании имеющихся возможностей можно будет противостоять угрозе и предпринять более действенные меры по смягчению негативного воздействия. Для преодоления возможных экономических трудностей комиссия решила пересмотреть политику, проводимую в отношении бенефициаров инвестиционными фондами Арцаха, фондами содействия селу и сельскому хозяйству. В частности, было принято решение, в случае невыполнения бенефициарами основных выплат, предусмотренных графиком погашения обязательств перед фондами, имеющими обоснованные экономические трудности, не засчитывать эти суммы.

Министр здравоохранения Араик Багрян заверяет, что запасы медицинских средств и противовирусных препаратов достаточны для профилактических мероприятий в течение трех месяцев, продолжается и ввоз новых медицинских принадлежностей и дезинфицирующих средств. По словам министра, на месте производятся и некоторые дезинфекционные средства. В частности, выпускаемые на Степанакертском коньячном заводе дезинфицирующие средства поставляются в Армию обороны”.

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