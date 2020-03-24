Газета “Айастани Анрапетутюн”: Сын Туманяна о “краже” сердца отца

23-го марта 1923 г. на рассвете начался снег. Последний снег в жизни Ованеса Туманяна. Он попрощался со всеми, поцеловал детей, сказав: “Крепитесь”. Смерть наступила в девять часов десять минут. В тот день ночью в больнице вместе с Туманяном был его сын Арег.

По словам туманяноведа, доктора филологических наук, профессора Сусанны Ованнисян, когда началась агония, через 6 часов с четвертью сердце перестало биться. О последних часах жизни поэта рассказал Арег. “Из левого глаза на подушку выкатились две слезы. Возможно, это были не досказанные слова”, - писал он своему брату Амлику. “О чем еще писать, что ты хочешь, чтобы я написал … До сих пор мне кажется, что он жив. Ведь я знал его бессмертным... Достаточно … Писать уже не могу, каждая строчка - час мучений”. “Это был последний день земной жизни великого писателя”, - в беседе с “АА” рассказала Сусанны Ованнисян, подчеркнув, что впереди была вечность - единственный вечный критерий оценки его творчества и биографии, бессмертие его литературных образов, богатого и гениального художественного наследия.

Поэт скончался от рака желудка. Однакопо словам Сусанны Ованнисян, болезнь Туманяна еще больше обострилась, когда его попросили поехать в Стамбул и привезти оттуда материальную помощь для Армении.

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