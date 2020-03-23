Обсуждены шаги правительства по стимуляции программ в сфере сельского хозяйства

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна продолжаются обсуждения проекта программы мероприятий по устранению последствий коронавируса. В частности, сегодня в ходе обсуждения были затронуты связанные со сферой сельского хозяйства мероприятия.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в обсуждении приняли участие руководители представляющих экономический блок правительства ведомств, председатель Постоянной комиссия НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы Вараздат Карапетян, председатель Постоянной комиссия НС по экономическим вопросам Бабкен Тунян и вице-председатель Постоянной комиссия НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Артак Манукян.

В частности, было отмечено, что программа направлена на оказание помощи в смягчении текущих рисков ликвидности работающих в сфере сельского хозяйства некоторых хозяйствующих субъектов из-за коронавируса, содействие решению проблем различных секторов сельского хозяйства посредством субсидирования и дальнейшему развитию сферы. Состоялся заинтересованный обмен мнениями о программе, были представлены различные замечания и предложения.

Премьер-министр поручил ответственным лицам с учетом результатов сегодняшних обсуждений и озвученных идей доработать проект и представить его на утверждение правительства.

В ближайшие дни в правительстве будут продолжены обсуждения о предоставлении помощи медицинской, социальной и другим сферам.