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Президент Армении поздравил Сергея Лаврова с 70-летним юбилеем

Президент Армении поздравил Сергея Лаврова с 70-летним юбилеем

Президент Армении Армен Саркисян 22 марта провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, поздравил его с 70-летием, а также с присвоением ему звания Героя труда Российской Федерации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, Армен Саркисян выразил наилучшие пожелания министру иностранных дел дружественной и союзной страны и подчеркнул большой вклад Сергея Лаврова в развитие армяно-российских стратегических отношений, а также его высокий профессионализм и значительную роль в мировой политике и дипломатии.

Армена Саркисяна с Сергеем Лавровым связывают не только нынешние официальные, но и давние профессиональные и дружеские отношения.

Президент Армении пожелал Сергею Лаврову крепкого здоровья и успехов.


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