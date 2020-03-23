Президент Армении поздравил Сергея Лаврова с 70-летним юбилеем

Президент Армении Армен Саркисян 22 марта провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, поздравил его с 70-летием, а также с присвоением ему звания Героя труда Российской Федерации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, Армен Саркисян выразил наилучшие пожелания министру иностранных дел дружественной и союзной страны и подчеркнул большой вклад Сергея Лаврова в развитие армяно-российских стратегических отношений, а также его высокий профессионализм и значительную роль в мировой политике и дипломатии.

Армена Саркисяна с Сергеем Лавровым связывают не только нынешние официальные, но и давние профессиональные и дружеские отношения.

Президент Армении пожелал Сергею Лаврову крепкого здоровья и успехов.