Суд отказался поручить рассмотрение ходатайства о замене ареста Кочаряна другому судье

Суд общей юрисдикции города Ереван отказался поручить рассмотрение ходатайства о замене ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство другому судье.

Как сообщили Арменпресс в адвокатской группе Кочаряна, в ответ на заявление адвоката Роберта Кочаряна Ованеса Худояна в суде напомнили, что данное уголовное дело находится в производстве судьи Анны Данибекян, следовательно, рассмотрение указанного ходатайства находится исключительно в пределах полномочий органа, осуществляющего производство, то есть, рассматривающего дело судьи.

Отметим, что адвокат Р. Кочаряна Арам Вардеванян, в свою очередь, связался с аппаратом судьи Данибекян, где ему ответили, что судья все еще не здорова. У персонала не было информации о том, когда она сможет выйти на работу.

Анна Данибекян обычно назначает судебные заседания по вторникам, однако адвокатская команда Р. Кочаряна до сих пор не получила уведомления о том, назначено ли судебное заседание на завтра - 24 марта.

Напомним, что очередное судебное заседание по данному уголовному делу, назначенное на 17 марта, не состоялось из-за отсутствия председательствующей судьи Анны Данибекян. Позднее стало известно, что Данибекян перенесла операцию.

17 марта адвокатская группа собиралась представить ходатайство об освобождении Р. Кочаряна под личное поручительство. С предложением о замене меры пресечения в отношении Р. Кочаряна под личное поручительство выступили бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян и Карен Карапетян, а также бывший премьер-министр Арцаха Анушаван Даниелян.