Для борьбы с коронавирусом в Армении собрано около 400 млн драмов

Министерство финансов Республики Армения сообщает, что на открытый 17 марта 2020 года казначейский счет 900005001947 - “Финансовая помощь государству от физических лиц и организаций для предотвращения и преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)” по состоянию на 18:00 часов, 23 марта 2020 года, поступило 398 млн 401 тыс 619.8 драмов, общее количество денежных переводов - 2210. Об этом сообщает

Арменпресс

со ссылкой на сайт правительства.