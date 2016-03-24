Предстоящие на 24 марта мероприятия
18:26, Март 23, 2020
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- 24.03-21:41 14 пациентов с коронавирусом в Армении выздоровели
- 24.03-21:03 В Армении запущено приложение ac19.am - опросник о новом типе коронавируса
- 24.03-20:25 Запущена единая информационная платформа по борьбе с коронавирусом Covid19.gov.am
- 24.03-20:22 Торосян призывает бросить курить для защиты от коронавируса
- 24.03-19:42 МИД Армении выступил с заявлением относительно столетней годовщины резни армян в Шуши
- 24.03-19:33 Пашинян представил экономические меры в дни и после борьбы с коронавирусом
- 24.03-19:21 В Армении четыре пациента, у которых был выявлен коронавирус, выписаны из больницы
- 24.03-19:12 Состояние 77-летнего гражданина Армении с коронавирусом крайне тяжелое: премьер представил ситуацию
- 24.03-19:05 Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 249
- 24.03-18:54 Президент Армении принял представителей фонда «Стартап Армения»
- 24.03-18:28 «Чудотворцы» министерства обороны Азербайджана
- 24.03-18:27 Министр посетил выделенные для лечения коронавирусного заболевания медучреждения
- 24.03-18:14 Для борьбы с коронавирусом в Армении собрано около 500 млн драмов
- 24.03-18:05 В Гегаркунике в двух многодетных семьях родились 9-й и 10-й ребенок
- 24.03-17:51 Парламент предоставит 85 своих компьютеров для организации дистанционного обучения детей
- 24.03-17:40 Президент Республики Арцах принял секретаря Совета безопасности Республики Армения
- 24.03-17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-03-20
- 24.03-17:30 Азиатские индексы - 24-03-20
- 24.03-17:18 Президент Армении председателя Всеобщего армянского благотворительного союза
- 24.03-16:55 Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
- 24.03-16:51 Резня армянского населения в Шуши как продолжение Геноцида армян
- 24.03-16:30 Превентивные меры всеми должны соблюдаться самым ответственным образом: президент Армении
- 24.03-16:22 В Армении нет нехватки продуктов и товаров первой необходимости
- 24.03-16:21 Новая героиня цикла “Стань примером” занимается любимой работой
- 24.03-16:14 Муниципальные медицинские учреждения Еревана пополняются дополнительными защитными средствами
10:11, 20.03.2020
Просмотрели 1542 раз Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136
09:50, 23.03.2020
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17:40, 20.03.2020
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19:17, 20.03.2020
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20:20, 20.03.2020
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