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Азиатские индексы - 23-03-20

Азиатские индексы - 23-03-20

ТОКИО, 23 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.02% и составил 16887.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.68% и составил 1292.01 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 3.11% и составил 2660.17 пункта, а HANG SENG снизился на 4.86% и составил 21696.13 пункта.


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