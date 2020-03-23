Анна Акопян в качестве волонтера вовлечена в борьбу с коронавирусом

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян в качестве волонтера участвует в борьбе с распространением коронавируса и проводит информационную кампанию на улицах Еревана. Как сообщает Арменпресс, Анна Акопян заявила журналистам, что также хочет вложить свой вклад в эти работы.

«Министерство здравоохранения Армении несколько дней назад объявило, что набирает добровольцев для противодействия этой катастрофе. Я немедленно подала заявку и хотела принять участие в волонтерской работе и внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Министерство здравоохранения было проинформировано о том, что большое количество добровольцев уже зарегистрировано и не хочет меня пускать, но мы настояли на том, чтобы я что-то сделала», - сказала супруга премьер-министра.

Акопян раздавала гражданам информационные бюллетени, в которых говорится, какие меры необходимо предпринять для защиты от коронавируса и предотвращения его распространения, а также как самоизолироваться.

«Я советую нашим гражданам следовать всем советам наших органов. Впервые за этот период самоизоляции я вышла, только один раз выходила в магазин с премьер-министром и вернулась. Граждане увидели меня сегодня на улице, но они не подошли, мы поприветствовали друг друга на расстоянии и пожелали крепкого здоровья», - сказал Акопян.