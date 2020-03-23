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Китай предоставит Армении медицинскую одежду и аппараты ИВЛ 

Китай предоставит Армении медицинскую одежду и аппараты ИВЛ 

Китай готов оказать дополнительную поддержку Армении, предоставив специальную медицинскую одежду и аппараты искусственной вентиляции легких на сумму 110 тыс долларов США. Как сообщает Арменпресс, об этом посол Китая в Армении Тянь Эрлун сказал во время телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел Армении Аветом Адонцом.

Посол подчеркнул готовность китайской стороны продолжать тесное сотрудничество с армянской стороной в решении различных вопросов, связанных с борьбой с новым типом коронавируса, подчеркнув единство и солидарность международного сообщества в борьбе с этим вирусом.


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