Китай предоставит Армении медицинскую одежду и аппараты ИВЛ 

Китай готов оказать дополнительную поддержку Армении, предоставив специальную медицинскую одежду и аппараты искусственной вентиляции легких на сумму 110 тыс долларов США. Как сообщает Арменпресс, об этом посол Китая в Армении Тянь Эрлун сказал во время телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел Армении Аветом Адонцом.

Посол подчеркнул готовность китайской стороны продолжать тесное сотрудничество с армянской стороной в решении различных вопросов, связанных с борьбой с новым типом коронавируса, подчеркнув единство и солидарность международного сообщества в борьбе с этим вирусом.