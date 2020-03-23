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Замначальника полиции представил шаги по защите от заражения коронавирусом в полиции

Замначальника полиции представил шаги по защите от заражения коронавирусом в полиции

Заместитель начальника Полиции Республики Армения Айк Мгрян представил, какие меры предпринимаются в полиции для защиты от заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», это на пресс-конференции 23 марта представил Мгер Мкртчян.

“Дезинфекция проводится не только в полицейских машинах, но и во всех помещениях полиции, порядок и форма определены специалистами”, - сказал Мгрян.

Замначальника полиции отметил, что медучреждением всем сотрудникам полиции в необходимом количестве предоставляются персональные защитные средства.

Правительство Армении с целью пресечения распространения эпидемии коороновируса объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

По состоянию на 10:00 23 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 194. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он выздоровел и выписан из больницы. 21 марта был зафиксирован второй случай выздоровления.


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