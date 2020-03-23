Авиакомпания “Армения” предоставит пассажирам отмененных рейсов ваучеры

Авиакомпания “Армения” пассажирам рейсов, отмененных из-за пандемии нового коронавируса, предложит ваучеры равные стоимости их билетов сроком на один год. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора авиакомпании “Армения” Геворг Хачатрян.

“Уважаемые коллеги и пассажиры, учитывая сложившуюся ситуацию, массовое приостановление рейсов и возврат билетов, авиакомпания “Армения” предложит пассажирам отмененных рейсов ваучеры, эквивалентные стоимости их билетов, сроком на один год. 95% сотрудников авиакомпании Армения находятся в причитающемся им отпуске, оплачиваемом авиакомпанией. Авиакомпания не отказывается от своих обязательств и ожидает Вашего взаимопонимания в сложившейся ситуации. Желаем всем Вам здоровья”, - написал Хачатрян.

Авиакомпания “Армения” до 16 апреля отменила все рейсы Ереван-Лион-Ереван. До 9 апреля отменены все рейсы Ереван-Тель-Авив-Ереван.

По состоянию на 10:00 23 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 194. Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он выздоровел и выписан из больницы. 21 марта был зафиксирован второй случай выздоровления.