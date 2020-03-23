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Газоснабжение некоторых участков административного района Кентрон временно будет прекращено

Газоснабжение некоторых участков административного района Кентрон временно будет прекращено

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с 09:00 до 18:00 24-го марта временно будет прекращено газоснабжение газопотребителей улиц Абовяна, Саят-Новы, Теряна, Московян, а также общественных объектов различного назначения в административном районе Кентрон Еревана.


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